На юге сектора Газы ликвидирован боевик, пересекший "желтую линию"

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что некоторое время назад военнослужащие боевой группы 7-й дивизии заметили боевика, который пересек "желтую линию" и приблизился к израильским войскам, действующим на юге сектора Газы, представляя для них непосредственную угрозу.

Бойцы открыли огонь по нарушителю, зафиксировано попадание.

Израильские силы действуют в районе в соответствии с условиями соглашения о прекращении огня, они продолжат ликвидировать любую непосредственную угрозу.