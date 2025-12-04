x
04 декабря 2025
|
последняя новость: 20:24
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
04 декабря 2025
|
04 декабря 2025
|
последняя новость: 20:24
04 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

На юге сектора Газы ликвидирован боевик, пересекший "желтую линию"

время публикации: 04 декабря 2025 г., 19:17 | последнее обновление: 04 декабря 2025 г., 19:26
На юге сектора Газы ликвидирован боевик, пересекший "желтую линию"
Ali Hassan/Flash90

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что некоторое время назад военнослужащие боевой группы 7-й дивизии заметили боевика, который пересек "желтую линию" и приблизился к израильским войскам, действующим на юге сектора Газы, представляя для них непосредственную угрозу.

Бойцы открыли огонь по нарушителю, зафиксировано попадание.

Израильские силы действуют в районе в соответствии с условиями соглашения о прекращении огня, они продолжат ликвидировать любую непосредственную угрозу.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 04 декабря 2025

790-й день войны: удары в Ливане, действия в Газе, операции в Иудее и Самарии