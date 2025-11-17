x
17 ноября 2025
17 ноября 2025
17 ноября 2025
Полиция вновь обыскала канцелярию Ифат Томер-Йерушалми

время публикации: 17 ноября 2025 г., 19:40 | последнее обновление: 17 ноября 2025 г., 19:53
Полиция вновь обыскала канцелярию Ифат Томер-Йерушалми
Tal Gal/Flash90

В понедельник, 17 ноября, полиция вновь провела обыск в канцелярии бывшего главного военного прокурора генерал-майора Ифат Томер-Йерушалми, которая в настоящее время находится на госпитализации в больнице после, предположительно, попытки суицида.

Отметим, что ранее полиция уже обыскивала канцелярию Томер-Йерушалми, во время предыдущего обыска были изъяты документы, цифровые носители и другие материалы.

Срок домашнего ареста Томер-Йерушалми истек в воскресенье в полдень, полиция подала срочный запрос о продлении срока ее содержания под стражей в больничных условиях.

