Amwaj.media: Израиль и Иран вели непрямые контакты при посредничестве Путина

По сообщению базирующегося в Великобритании издания Amwaj.media, которое специализируется на материалах об Иране, Ираке и странах Персидского залива, Израиль и Иран вели непрямые контакты из опасения очередной эскалации. Посредником при контактах выступал президент России Владимир Путин, с иранской стороны в переговорах был задействован Али Лариджани.

Со ссылкой на информированный источник на Ближнем Востоке издание сообщило, что обмен посланиями начался после просьбы главы израильского правительства Биньямина Нетаниягу передать Ирану через посредников сигнал, что Израиль не заинтересован в военной эскалации. Иран передал по тому же каналу "не обязывающий" ответ: Тегеран не принимает никаких рамок, которые означали бы координацию или какие-либо обязательства.

В ходе обмена посланиями не давались гарантии, не устанавливались графики, не определялись механизмы принуждения к исполнению – речь не идет ни о прекращении огня, ни о каком-либо более широком соглашении, а лишь о "точечном управлении напряженностью в данный момент".

По словам иранского высокопоставленного источника, подтвердившего факт непрямой коммуникации между Ираном и Израилем, имело место "взаимное уведомление общего друга об отказе от новых ударов". По оценкам, под "общим другом" подразумевается президент РФ Владимир Путин, которого каждая сторона уведомила о своем намерении не возобновлять боевые действия.

Издание сообщает, что в контакты был вовлечен секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани, который несколько недель назад посетил Москву и передал Путину личное послание от верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

Согласно сообщению, уведомление о намерении Ирана не инициировать атаку против Израиля было передано именно в телефонном разговоре между Али Лариджани и Владимиром Путиным. В публикации подчеркнуто, что израильские представители не участвовали в этом разговоре – ни напрямую, ни косвенно – и что Иран "не намерен вести прямые контакты с Нетаниягу".

Также отмечено, что не ясно, когда именно состоялся последний обмен посланиями, однако один из вариантов заключается в том, что это продолжалось практически до последних двух недель. 15 ноября Кремль сообщил, что Путин провел телефонный разговор с главой израильского правительства Биньямином Нетаниягу, и вскоре канцелярия главы правительства подтвердила факт разговора.

Напомним, что глава правительства Израиля в ходе своего выступления в Кнессете на заседании 40 подписей также упоминал, что он отстаивает интересы Израиля, в том числе, в регулярных контактах с президентом России Владимиром Путиным, с которым поддерживает давние личные связи, и благодаря этим контактам он отстаивает право Израиля защищать свои северные границы – включая размещение войск на территории Сирии и операции в Ливане. Никаких упоминаний Ирана в том выступлении не было.