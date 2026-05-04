Депутат Ярон Леви объявил о выходе из партии "Еш Атид"

Депутат Кнессета Ярон Леви объявил о выходе из партии "Еш Атид". При этом он останется депутатом законодательного собрания Израиля до следующих выборов.

Ярон Амос Леви родился 29 августа 1981 года, живет в Бат-Яме. В прошлом занимался спортом, имеет диплом тренера по дзюдо колледжа имени Вингейта. В армии служил как спортсмен. В "Еш Атид" Леви вступил в 2012 году, с момента создания партии, и возглавлял партийный штаб в Бат-Яме. На муниципальном уровне был заместителем мэра Бат-Яма, отвечал за спорт, пляжи и работу с молодежью. До прихода в Кнессет основал ассоциацию "Тик ле-коль талмид" – "Рюкзак каждому ученику", которая ежегодно передает школьные рюкзаки детям из малообеспеченных семей (по данным "Еш Атид", проект работает более чем в 95 муниципалитетах Израиля). Депутатом Кнессета 25-го созыва Ярон Леви стал 1 августа 2023 года, войдя в парламент по списку "Еш Атид" после ухода Орны Барбивай из Кнессета.