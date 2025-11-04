"Кан": Нетаниягу рассматривает возможность проведения досрочных выборов через три месяца

Корреспондент медиакорпорации "Кан" Яара Шапира в вечернем выпуске новостей на 11-м телеканале сообщила, что Биньямин Нетаниягу обсуждает со своим окружением проведение досрочных выборов примерно через три месяца.

По информации телеканала, некоторые советники главы правительства рекомендовали провести выборы как можно скорее и построить избирательную кампанию вокруг скандала с главным военным прокурором Ифат Томер-Йерушалми. По их оценкам, кампания, сфокусированная на критике судебной системы в целом, может принести партии "Ликуд" оптимальный результат.

Яара Шапира отметила, что окончательное решение откладывается из-за надежд ближайшего окружения Нетаниягу на то, что в оставшееся время работы правительства удастся добиться отмены судебного процесса против Нетаниягу или принять соответствующий закон, который вступит в силу после выборов. Проведение внеочередных выборов существенно осложнит реализацию этого плана.