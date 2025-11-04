Нетаниягу выразил соболезнования семьям капитана Омера Неутры и старшего сержанта Оза Даниэля

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу поговорил вечером 3 ноября по телефону с родителями капитана Омера Неутры и старшего сержанта Оза Даниэля, бойцов бронетанковых войск, павших в бою за оборону Западного Негева 7 октября 2023 года. Тела военнослужащих были похищены боевиками ХАМАСа и возвращены в Израиль 2 ноября.

Премьер-министр выразил соболезнования от своего имени, от имени своей супруги и всего еврейского народа.

Семьи Даниэль и Неутра поблагодарили главу правительства и попросили проявлять ту же решимость в деле возвращения всех остающихся в плену погибших. Нетаниягу заверил их в своей решимости вернуть всех погибших заложников для погребения на родине и высоко оценил героизм Омера и Оза, отметив, что их подвиг будет источником вдохновения для поколений израильских солдат.