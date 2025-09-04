x
04 сентября 2025
Израиль

Житель Бака аль-Гарбии арестован за поддержку ИГ и подготовку терактов

время публикации: 04 сентября 2025 г., 10:18 | последнее обновление: 04 сентября 2025 г., 10:22
Житель Бака аль-Гарбии арестован за поддержку ИГ и подготовку терактов
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция и ШАБАК задержали 25-летнего Наджиба Дика, жителя Бака аль-Гарбии, по обвинению в идеологической поддержке террористической организации "Исламское государство".

В ходе допросов выяснилось, что Наджиб Дик вступил в ИГ, принеся клятву верности, а также регулярно просматривал контент ИГ, включая видеоролики казней.

Следствием было установлено, что после событий 7 октября 2023 года Дик планировал нападения на представителей израильских сил безопасности.

