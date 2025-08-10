Опрос KANTAR: партия "Ликуд" по-прежнему остается крупнейшей фракцией Кнессета

Телеканал "Кан-11" опубликовал результаты опроса общественного мнения, проведенного институтом KANTAR после того, как правительством было принято решение о расширении военной операции в секторе Газы.

Согласно результатам опроса, если бы выборы в Кнессет состоялись сегодня, партия "Ликуд" под руководством Биньямина Нетаниягу получила бы 26 мест в Кнессете, оставаясь крупнейшей фракцией. На втором месте партия экс-главы правительства Нафтали Беннета с 22 мандатами, на третьем – партия "Наш дом Израиль" под руководством Авигдора Либермана (10 мандатов).

Остальные места в Кнессете распределились бы следующим образом: ШАС – 9 мандатов, "Демократим" – 8, партия Айзенкота – 7, "Яадут а-Тора" – 7, "Еш Атид" – 6, "Оцма Иегудит" – 6, РААМ – 6, ХАДАШ-ТААЛ – 5, "Махане Мамлахти" – 4, "Ционут Датит" – 4.

Таким образом, без учета мандатов арабских партий, блок Нетаниягу получил бы 52 мандата, партии блока Беннета – Айзенкота – 57.

В ходе опроса респондентов попросили ответить на вопрос: "Какую оценку вы бы поставили Биньямину Нетаниягу за ведение войны в Газе?". 31% респондентов оценили его действия положительно. Среди избирателей "Ликуда" положительную оценку дали действующему премьер-министру 72% опрошенных, среди избирателей оппозиционных партий – 8%.

Респондентам также был задан вопрос о том, каким образом, по их мнению, должна закончиться война в Газе. 54% ответили, что они предпочли полное прекращение боевых действий, вывод ЦАХАЛа из Газы, освобождение всех заложников в обмен на палестинских заключенных. 28% респондентов ответили, что они поддерживают расширение военной операции и установление контроля над городом Газа. 3% опрошенных выступили за частичную сделку по освобождению заложников, включающую временное прекращение огня, после которой ХАМАС остался бы у власти в Газе. 15% заявили, что затрудняются ответить на этот вопрос.

На вопрос "Поддерживаете ли вы проведение всеобщей забастовки как часть борьбы за освобождение заложников?" 39% респондентов ответили утвердительно, 43% – отрицательно и 18% – выбрали ответ "не знаю".