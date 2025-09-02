Опрос "Решет-13": если Йоси Коэн будет участвовать в выборах, его мандаты решат судьбу правительства

Телеканал "Решет-13" опубликовал результаты опроса общественного мнения, проведенного институтом "Маагар" накануне расширения операции в секторе Газы.

Согласно данным опроса, если бы выборы в Кнессет состоялись сегодня, партия Нафтали Беннета получила бы 23 мандата, опередив "Ликуд", который получил бы от избирателей 22 мандата.

Остальные места распределились бы следующим образом: "Наш дом Израиль" – 10 мандатов, ШАС – 10 мандатов, "Оцма Иегудит" – 9, "Демократим" – 9, "Еш Атид" – 8, "Яадут а-Тора" – 7, РААМ – 5, ХАДАШ-ТААЛ – 5, партия Гади Айзенкота – 4, "Кахоль Лаван" – 4, "Ционут Датит" – 4.

Таким образом, партии нынешней коалиции получают 52 мандата, оппозиция – 58. При распределении голосов не учитывались мандаты блока ХАДАШ-ТААЛ.

В ходе опроса также были проверены несколько сценариев, при которых партия Айзенкота перед выборами объединяется с другими игроками. В случае, если Айзенкот присоединяется к партии Беннета, они получают 30 мандатов, у "Ликуда" остается 22 мандата.

Если Айзенкот объединится с Яиром Лапидом, они получают 11 мандатов, при этом у партии Беннета – 30 мандатов, у "Ликуда" – 22.

Если экс-глава "Мосада" Йоси Коэн примет участие в выборах во главе собственной партии, его партия может получить 8 мандатов. В этом случае партия Беннета получает 22 мандата, "Ликуд" – 21. При этом партия Гади Айзенкота не преодолевает электоральный барьер. В этом случае партии коалиции получают 54 мандата, противников – 48, и тогда будущее правительства зависит от Йоси Коэна и его 8 мандатов.