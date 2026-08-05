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Спорт

Скандал на "Тур де Франс". Велогонщиц заподозрили в искусственном увеличении груди

Велоспорт
Скандалы в спорте
Спорт/важное
время публикации: 05 августа 2026 г., 19:46 | последнее обновление: 05 августа 2026 г., 20:17
Скандал на "Тур де Франс". Велогонщиц заподозрили в искусственном увеличении груди
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Скандал на "Тур де Франс". Велогонщиц заподозрили в искусственном увеличении груди
AP Photo/Olivier Matthys

Велогонщицы стали чаше использовать топы и лифы со специальными подкладками для улучшения аэродинамики.

Об этом сообщает "Спорт-экспресс" со ссылкой на бельгийские СМИ и источники в национальных федерациях велоспорта.

По данным источника, Международный союз велосипедистов готовит специальную проверку.

Спортсменок подозревают в искусственном увеличении груди. Изменение аэродинамики ведет к уменьшению давления на тазобедренную часть тела.

Специалисты по аэродинамике утверждают, что использование специальных подкладок и накладок снижает сопротивление воздуха на 3.6%, что может дать выигрыш 0.78 секунды на каждом километре.

Международный союз велосипедистов предупредил команды о предстоящих проверках.

Спортсменки, пойманные на использовании незаконных средств будут дисквалифицированы и оштрафованы.

Спорт
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