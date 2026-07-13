14-летний араб из Иерусалима обвиняется в изнасиловании восьмилетнего мальчика
время публикации: 13 июля 2026 г., 16:08 | последнее обновление: 13 июля 2026 г., 16:08
Полиция Иерусалимского округа сообщает о завершении расследования изнасилования восьмилетнего мальчика. Задержан 14-летний знакомый пострадавшего, оба они проживают в арабском квартале Иерусалима.
После получения жалобы полиция Шуафата начала расследование. Была установлена личность насильника, который попытался скрыться от ареста в доме своих родственников в Иудее и Самарии.
30 июня подозреваемый был задержан и доставлен на допрос. Его арест неоднократно продлевался судом, и в понедельник, по завершении расследования, против него было подано предварительное обвинение.
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