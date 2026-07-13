14-летний араб из Иерусалима обвиняется в изнасиловании восьмилетнего мальчика

Полиция Иерусалимского округа сообщает о завершении расследования изнасилования восьмилетнего мальчика. Задержан 14-летний знакомый пострадавшего, оба они проживают в арабском квартале Иерусалима.

После получения жалобы полиция Шуафата начала расследование. Была установлена личность насильника, который попытался скрыться от ареста в доме своих родственников в Иудее и Самарии.

30 июня подозреваемый был задержан и доставлен на допрос. Его арест неоднократно продлевался судом, и в понедельник, по завершении расследования, против него было подано предварительное обвинение.