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Израиль

14-летний араб из Иерусалима обвиняется в изнасиловании восьмилетнего мальчика

Сексуальное насилие
Криминал в арабском секторе
Иерусалим
Дети
время публикации: 13 июля 2026 г., 16:08 | последнее обновление: 13 июля 2026 г., 16:08
14-летний араб из Иерусалима обвиняется в изнасиловании восьмилетнего мальчика
Flash90

Полиция Иерусалимского округа сообщает о завершении расследования изнасилования восьмилетнего мальчика. Задержан 14-летний знакомый пострадавшего, оба они проживают в арабском квартале Иерусалима.

После получения жалобы полиция Шуафата начала расследование. Была установлена личность насильника, который попытался скрыться от ареста в доме своих родственников в Иудее и Самарии.

30 июня подозреваемый был задержан и доставлен на допрос. Его арест неоднократно продлевался судом, и в понедельник, по завершении расследования, против него было подано предварительное обвинение.

Израиль
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