05 января 2026
Израиль

Задержана женщина, угрожавшая сотрудникам отдела взыскания задолженностей ножом

время публикации: 05 января 2026 г., 17:13 | последнее обновление: 05 января 2026 г., 17:13
Задержана женщина, угрожавшая сотрудникам отдела взыскания задолженностей ножом
Flash90. Фото: М.Шай

Сотрудники полиции задержали женщину, которая явилась в отделение взыскания задолженностей в Мигдаль а-Эмеке с ножом и угрожала присутствующим. Сообщение об инциденте поступило в диспетчерскую службу полиции.

После того, как подозреваемая была обезврежена и задержана, ее доставили для допроса в полицейский участок.

В полиции сообщают, что речь идет о криминальном инциденте, а не о попытке теракта.

