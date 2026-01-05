Задержана женщина, угрожавшая сотрудникам отдела взыскания задолженностей ножом

Сотрудники полиции задержали женщину, которая явилась в отделение взыскания задолженностей в Мигдаль а-Эмеке с ножом и угрожала присутствующим. Сообщение об инциденте поступило в диспетчерскую службу полиции.

После того, как подозреваемая была обезврежена и задержана, ее доставили для допроса в полицейский участок.

В полиции сообщают, что речь идет о криминальном инциденте, а не о попытке теракта.