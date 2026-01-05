x
05 января 2026
05 января 2026
Израиль

"Дело Катаргейт": Урих намерен возобновить работу в канцелярии Нетаниягу, полиция против

Расследование
Катар
Биньямин Нетаниягу
время публикации: 05 января 2026 г., 13:35 | последнее обновление: 05 января 2026 г., 13:35
"Дело Катаргейт": Урих намерен возобновить работу в канцелярии Нетаниягу, полиция против
Avshalom Sassoni/Flash90

Глава мирового суда в Ришон ле-Ционе судья Менахем Мизрахи отклонил просьбу полиции продлить действие ограничительных условий в отношении Йонатана Уриха.

Речь, в частности, идет об ограничениях на контакты с премьер-министром Биньямином Нетаниягу, советником которого Урих является. Ограничения на эти контакты были наложены в рамках расследования дела "Катаргейт", по которому Урих является подозреваемым.

Ранее сообщалось, что срок действия ограничений, наложенных на Уриха, истек. Его адвокаты Амит Хадад и Ноа Мильштейн сообщили, что их подзащитный намерен возобновить в полном объеме контакты с премьер-министром.

Полиция подала апелляцию в окружной суд и одновременно подала срочную просьбу о приостановлении отмены ограничений, наложенных на Уриха.

Апелляция будет рассматриваться 6 января окружным судом в Лоде.

