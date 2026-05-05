x
05 мая 2026
|
последняя новость: 11:15
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
05 мая 2026
|
05 мая 2026
|
последняя новость: 11:15
05 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В центре Израиля пройдут тренировочные полеты ВВС ЦАХАЛа

ВВС
ЦАХАЛ
время публикации: 05 мая 2026 г., 10:09 | последнее обновление: 05 мая 2026 г., 10:10
В центре Израиля пройдут тренировочные полеты ВВС ЦАХАЛа
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что около 11:00 в центре страны и в районе Шфелы состоятся тренировочные полеты нескольких летательных аппаратов в рамках подготовки ВВС к пролету по случаю смены командующего ВВС, запланированному на 18:00.

В учениях будут задействованы два вертолета и беспилотники. В армии подчеркнули, что речь идет о плановой деятельности и опасений в связи с инцидентом в сфере безопасности нет.

Ранее в ВВС Израиля отреагировали на критику после тренировочного пролета самолетов перед церемонией смены командующего военно-воздушными силами ЦАХАЛа. По сообщению военного корреспондента "Галей ЦАХАЛ" Дорона Кадоша со ссылкой на источник в ВВС, тренировка уже состоялась и проходила в ограниченном формате, с участием нескольких самолетов, без ущерба для боеготовности и оперативной деятельности. В ВВС заявили, что сам пролет в рамках церемонии отменен не будет; в нем должны участвовать также самолеты армии США – в рамках сотрудничества между двумя армиями. При этом в ВВС признали, что общественность следовало заранее предупредить, как это делается в аналогичных случаях, и сообщили, что обстоятельства будут проверены.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 05 мая 2026

Тренировочный полет ВВС Израиля: реакция на критику