В центре Израиля пройдут тренировочные полеты ВВС ЦАХАЛа

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что около 11:00 в центре страны и в районе Шфелы состоятся тренировочные полеты нескольких летательных аппаратов в рамках подготовки ВВС к пролету по случаю смены командующего ВВС, запланированному на 18:00.

В учениях будут задействованы два вертолета и беспилотники. В армии подчеркнули, что речь идет о плановой деятельности и опасений в связи с инцидентом в сфере безопасности нет.

Ранее в ВВС Израиля отреагировали на критику после тренировочного пролета самолетов перед церемонией смены командующего военно-воздушными силами ЦАХАЛа. По сообщению военного корреспондента "Галей ЦАХАЛ" Дорона Кадоша со ссылкой на источник в ВВС, тренировка уже состоялась и проходила в ограниченном формате, с участием нескольких самолетов, без ущерба для боеготовности и оперативной деятельности. В ВВС заявили, что сам пролет в рамках церемонии отменен не будет; в нем должны участвовать также самолеты армии США – в рамках сотрудничества между двумя армиями. При этом в ВВС признали, что общественность следовало заранее предупредить, как это делается в аналогичных случаях, и сообщили, что обстоятельства будут проверены.