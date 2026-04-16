16 апреля 2026
последняя новость: 12:30
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Пресса

CNN: США ведут прямые переговоры с ХАМАСом

время публикации: 16 апреля 2026 г., 11:18 | последнее обновление: 16 апреля 2026 г., 11:29
В ходе завершившегося на днях визита в Каир делегации ХАМАСа состоялись первые после прекращения огня в секторе Газы прямые переговоры представителей этой группировки и США. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в ХАМАСе.

Встреча состоялась вечером 14 апреля. Делегацию ХАМАСа возглавлял один из лидеров группировки Халиль аль-Хайя, делегацию США – советник президента Арье Лайтстоун. Присутствовал на ней и уполномоченный "Совета мира" Николай Младенов.

Согласно публикации, аль-Хайя, переживший в сентябре израильское покушение, требовал от американского представителя полного выполнения Израилем условий первого этапа соглашения – в первую очередь прекращения воздушных ударов и увеличения объемов гуманитарной помощи.

14 апреля высокопоставленный палестинский представитель сообщил BBC, что ХАМАС отклонил предложение администрации США, предусматривающее разоружение этой группировки. Собеседник агентства заявил, что специальный уполномоченный "Совета мира" Николай Младенов поддерживает Израиль.

По словам источника, ХАМАС сообщил региональным посредникам, что не будет обсуждать реализацию второго этапа плана, пока Израиль не выполнит свои обязательства по первому этапу. Израиль увязывает продолжение реализации соглашения с разоружением группировки.

