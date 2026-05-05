Нетаниягу требует от ультраортодоксов ответа по поводу "закона Бисмута"

В канцелярии премьер-министра требуют от ультраортодоксальных партий дать окончательный ответ по поводу законопроекта Бисмута ("закон о призыве") до 11 мая, дня открытия весенней сессии Кнессета.

Как сообщают ультраортодоксальные СМИ, в окружении Нетаниягу взвешивают возможность назначить досрочные выборы на первые числа сентября. Для этого необходимо утвердить законопроект о роспуске Кнессета. После утверждения в предварительном чтении закона о роспуске Кнессета, нельзя продвигать другие законопроекты. Поэтому приближенные Нетаниягу требуют ответа в кратчайшие сроки.

Одновременно в окружении Нетаниягу дают понять депутатам от ультраортодоксальных партий, что даже в случае их согласия будет очень трудно утвердить законопроект в его нынешнем виде из-за возражений со стороны депутатов в "Ликуде" и в "Ционут Датит".

Как сообщает Ynet, депутаты от "Дегель а-Тора" обратились к духовным лидерам "литовского" направления в ультраортодоксальном иудаизме с просьбой позволить им поддержать законопроект.