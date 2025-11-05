x
05 ноября 2025
|
последняя новость: 18:03
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
05 ноября 2025
|
05 ноября 2025
|
последняя новость: 18:03
05 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В заповеднике Гамла окольцевали редкого черного грифа

Животные
Заповедники/парки
Голаны
время публикации: 05 ноября 2025 г., 16:48 | последнее обновление: 05 ноября 2025 г., 16:48
В заповеднике Гамла окольцевали редкого черного грифа
Фото: Управление природы и парков Израиля / Ноам Нусенбойм

Редкие гости побывали накануне в заповеднике Гамла на Голанских высотах: величественные черные грифы летали над заповедником, вызывая восторг у орнитологов, пытавшихся их запечатлеть.

Одного из грифов удалось отловить и окольцевать. После короткого обследования птицу выпустили обратно на природу.

Черные грифы – это крупные стервятники, питающиеся падалью. Это очень большая птица с темным оперением, обитающая на лесистых горных склонах и гнездящаяся на деревьях.

В Израиль черные грифы прилетают из районов Кавказа, Балкан и Турции, каждый год в Израиле наблюдают лишь отдельных особей.

В прошлом, около ста лет назад, черные грифы гнездились и на севере Израиля, но в наши дни эти прекрасные великаны посещают Израиль только "пролетом".

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 07 сентября 2025

В Израиле впервые имплантировали штифт под протез египетскому грифу
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 03 июня 2025

Самка грифа Е51 вернулась в гнездо: ее уже считали погибшей от отравления
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 12 мая 2025

Африканский ушастый гриф впервые за много лет был замечен в Израиле
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 07 февраля 2025

Вслед за сотнями черных коршунов: в Негеве погиб от отравления гриф А31