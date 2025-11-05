В заповеднике Гамла окольцевали редкого черного грифа

Редкие гости побывали накануне в заповеднике Гамла на Голанских высотах: величественные черные грифы летали над заповедником, вызывая восторг у орнитологов, пытавшихся их запечатлеть.

Одного из грифов удалось отловить и окольцевать. После короткого обследования птицу выпустили обратно на природу.

Черные грифы – это крупные стервятники, питающиеся падалью. Это очень большая птица с темным оперением, обитающая на лесистых горных склонах и гнездящаяся на деревьях.

В Израиль черные грифы прилетают из районов Кавказа, Балкан и Турции, каждый год в Израиле наблюдают лишь отдельных особей.

В прошлом, около ста лет назад, черные грифы гнездились и на севере Израиля, но в наши дни эти прекрасные великаны посещают Израиль только "пролетом".