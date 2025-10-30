"Нарушение авторских прав": Штаб семей похищенных угрожает судом бастующим ортодоксам

Адвокат, представляющий Штаб семей похищенных (Штаб семей за возвращение похищенных) отправил руководству ешивы "Атерет Шломо", одному из организаторов сегодняшнего "Митинга миллиона" предупредительное письмо перед вызовом в суд.

Штаб обвиняет лидеров протеста "харедим" против призыва ешиботников в нарушении авторских прав на протестную символику, а также "в циничном, оскорбительном и незаконном" использовании зарегистрированных товарных знаков – то есть, символики, слоганов, графического дизайна и других материалов, принадлежащих Штабу семей похищенных.

"Вы поставили знак равенства между дезертирами и похищенными солдатами и гражданскими лицами, тем самым принизив священное значение борьбы за возвращение заложников, ставшей национальным символом после трагедии 7 октября", – сказано в письме.

В письме, подписанном юридическим представителем Штаба адвокатом Асой Клингом, специализирующимся на защите интеллектуальной собственности, приводится перечень зарегистрированных товарных знаков – слоганов, символики и дизайнов, – с номерами регистраций, а также приведены примеры незаконного и несанкционированного копирования этих материалов для кампейна против призыва ешиботников.

Адвокат подчеркивает, что в слоганы "Верните их домой сейчас!" ("מחזירים אותם הביתה עכשיו / Bring Them Home Now"), "Наши сердца в плену в Газе" (הלב שלנו שבוי בעזה) и в другие зарегистрированные товарные знаки, являющиеся собственностью Штаба семей похищенных, вложены миллионы шекелей пожертвований и усилий, что сделало их общеизвестными торговыми марками.

Ешива "Атерет Шломо", расположенная в Бейт-Шемеше, по словам автора документа, "грубо нарушила закон о товарных знаках и об авторских правах", и ее руководство "вводит общественность в заблуждение, создавая ложное впечатление, будто кампания связана со Штабом" и "эксплуатирует репутацию Штаба в политических целях". В частности, ешива в рамках кампании протеста против ареста уклониста от армии создала футболки, воздушные шары и кепки желтого цвета с изображениями и дизайном, идентичными оригинальной символике кампейна за возвращение заложников, вплоть до копирования шрифта, цвета и верстки плакатов. Вместо фотографии заложника размещено изображение арестованного дезертира.

Адвокат обязывает организаторов протеста ультраортодоксов немедленно прекратить любое использование материалов и символов, связанных со Штабом семей похищенных, обязаться не использовать их в будущем, опубликовать извинение перед похищенными и их семьями и выплатить компенсацию в размере 400 тысяч шекелей.

"Мы призываем вернуть этим символам их истинный смысл – символ надежды, единства и борьбы за возвращение заложников, удерживаемых жестоким врагом, чтобы похоронить их на израильской земле", – сказано в документе.