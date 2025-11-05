"Галей ЦАХАЛ": по данным Израиля, тело Адара Голдина удерживается в туннеле в Рафиахе

Дорон Кадош, журналист радиостанции "Галей ЦАХАЛ", сообщил, что, по информации Израиля, тело младшего лейтенанта Адара Голдина удерживается в туннеле на востоке Рафиаха. Этот же туннель стал западней для 150 боевиков ХАМАСа.

Источники в Израиле сообщили, что ЦАХАЛ воздерживается от нанесения по туннелю удара с воздуха или подрыва его наземными силами из опасений, что этот шаг сделает невозможным возвращение останков Голдина для захоронения в Израиле.

Отметим, что 3 ноября журналист Ynet Амир Этингер написал со ссылкой на свои источники, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу рассматривает возможность позволить террористам, запертым в туннеле в районе Рафиаха, на юге сектора Газы, пересечь "желтую линию" (границу буферной зоны) и пройти в часть сектора, контролируемую ХАМАСом.

Против этого шага возражает министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, требующий ликвидировать этих террористов или захватить их в плен, "а не освобождать на нелепых условиях".

Офис главы правительства Израиля не комментирует эту публикацию.

Лейтенант Адар Голдин погиб в бою с террористами 1 августа 2014 года во время операции "Нерушимая скала". Военнослужащие занимались уничтожением террористического туннеля в Рафиахе: двое боевиков ХАМАСа вышли из туннеля и похитили его. Первоначально предполагалось, что он жив, однако через несколько дней ЦАХАЛ объявил о его гибели еще до того, как террористы похитили тело.

Военный раввинат признал Адара Голдина погибшим, и несмотря на то, что тело продолжает удерживаться террористами в Газе, в Израиле были проведены похороны фрагментов останков.