Израиль

"Красный Крест" направляется в Газу для получения гроба, предположительно, с останками заложника

Заложники
ХАМАС
время публикации: 05 ноября 2025 г., 20:38 | последнее обновление: 05 ноября 2025 г., 20:38
"Красный Крест" направляется в Газу для получения гроба, предположительно, с останками заложника
AP Photo/Yousef Al Zanoun

Пресс-службы Армии обороны Израиля и ШАБАКа сообщили, что от "Красного Креста" получено сообщение, что их представители этой организации направляются в сектор Газы для получения гроба с останками, предположительно, погибшего заложника. Встреча состоится на севере сектора.

По данным Израиля, в секторе Газы удерживаются тела семерых похищенных израильтян.

