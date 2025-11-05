"Красный Крест" направляется в Газу для получения гроба, предположительно, с останками заложника
время публикации: 05 ноября 2025 г., 20:38 | последнее обновление: 05 ноября 2025 г., 20:38
Пресс-службы Армии обороны Израиля и ШАБАКа сообщили, что от "Красного Креста" получено сообщение, что их представители этой организации направляются в сектор Газы для получения гроба с останками, предположительно, погибшего заложника. Встреча состоится на севере сектора.
По данным Израиля, в секторе Газы удерживаются тела семерых похищенных израильтян.
