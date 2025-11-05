x
05 ноября 2025
|
последняя новость: 21:16
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
05 ноября 2025
|
05 ноября 2025
|
последняя новость: 21:16
05 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В Газе ликвидирован боевик ХАМАСа, отвечавший за удержание и охрану шестерых заложников

ЦАХАЛ
Заложники
ХАМАС
Война с ХАМАСом
время публикации: 05 ноября 2025 г., 20:15 | последнее обновление: 05 ноября 2025 г., 20:15
В Газе ликвидирован боевик ХАМАСа, отвечавший за удержание и охрану шестерых заложников
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ и ШАБАК ликвидировали Заида Захи Абд аль-Хади Акеля, отвечавшего за удержание в плену и охрану шестерых израильских заложников: Бара Куперштейна, Охада Бен-Ами, Максима Харкина, Эльканы Бухбута, Сегева Кальфона, Йосефа Хаима Оханы.

Операция была проведена 29 октября 2025 года, но только 5 ноября было получено подтверждение, что боевик действительно уничтожен.

Пресс-служба Армии обороны Израиля отмечает, что боевик был ликвидирован в ответ на грубые нарушения условий соглашения ХАМАСом.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 31 октября 2025

Экс-заложник Максим Харкин: "Террористы написали у меня на спине "Око за око" и отправили Бен-Гвиру"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 27 октября 2025

Все освобожденные 13 октября заложники выписаны из больниц и вернулись домой
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 22 октября 2025

"Благодаря вам я здесь": освобожденный из плена Харкин выступил на церемонии отличников ЦАХАЛа