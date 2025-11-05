В Газе ликвидирован боевик ХАМАСа, отвечавший за удержание и охрану шестерых заложников

ЦАХАЛ и ШАБАК ликвидировали Заида Захи Абд аль-Хади Акеля, отвечавшего за удержание в плену и охрану шестерых израильских заложников: Бара Куперштейна, Охада Бен-Ами, Максима Харкина, Эльканы Бухбута, Сегева Кальфона, Йосефа Хаима Оханы.

Операция была проведена 29 октября 2025 года, но только 5 ноября было получено подтверждение, что боевик действительно уничтожен.

Пресс-служба Армии обороны Израиля отмечает, что боевик был ликвидирован в ответ на грубые нарушения условий соглашения ХАМАСом.