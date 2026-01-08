Манор Соломон дебютировал в Серии А. Результаты матчей чемпионата Италии

Состоялись матчи девятнадцатого тура чемпионата Италии. "Наполи" неожиданно едва не проиграл "Вероне" 2:2.

Болонья - Аталанта (Бергамо) 0:2

Оба гола забил Никола Крстович (20 августа перешел из "Лечче").

Бергамаски одержали четвертую победу в последних пяти матчах и обошли "Болонью", поднявшись на седьмое место.

Наполи - Верона 2:2

На 27-й минуте гости вели в счете 2:0.

Сенсационны й результат. "Наполи" занимает третье место. "Верона" находится в зоне вылета.

Лацио (Рим) - Фиорентина (Флоренция) 2:2

Израильский полузащитник Манор Соломон дебютировал за "фиалок". Он вышел на замену на 68-й минуте при счете 1:1.

На 89-й минуте Альберт Гудмундссон реализовал пенальти и вывел гостей вперед 1:2.

На 5-й минуте компенсированного времени Пекдро реализовал пенальти 2:2.

Парма - Интер (Милан) 0:2

"Интер" лидирует, на 4 очка опережая "Милан" и "Наполи".

Торино- Удинезе 1:2