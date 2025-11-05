БАГАЦ обязал юрсоветницу правительства объяснить, почему она занимается делом Томер-Йерушалми

Высший суд справедливости под председательством судьи Ноама Солберга обязал юридическую советницу правительства Гали Баарав-Миару до полудня 6 ноября представить объяснения, на каком основании она не отстранилась от участия в деле бывшего главного военного прокурора генерал-майора Ифат Томер-Йерушалми.

Ранее судья БАГАЦа Иехиэль Кашер взял самоотвод от рассмотрения исков, связанных с Ифат Томер-Йерушалми и Гали Баарав-Миарой в связи с конфликтом интересов: ранее он работал с Баарав-Миарой в одной адвокатской конторе.

Сама же юридическая советница правительства взяла на себя курирование расследования против Томер-Йерушалми, несмотря на конфликт интересов: именно Баарав-Миара подала в БАГАЦ ответ военной прокуратуры о якобы проведенном расследовании утечки следственных материалов в СМИ и о том, что источник утечки невозможно обнаружить.

Поскольку Баарав-Миара напрямую замешана в этом деле, министр юстиции Ярив Левин потребовал ее отстранения от данного процесса.

Баарав-Миара в ответ на это обвинила Левина в попытке незаконно вмешаться в расследование.

"У вас нет полномочий забирать из рук юридического советника правительства полномочия по выполнению закона и передавать эти полномочия другому госслужащему. Ваше письмо лишено какого-либо юридического или фактического обоснования и является попыткой незаконного вмешательства в процесс расследования и соблюдения закона", – говорится в ответе юридического советника.

В ответ на письмо Баарав-Миары министр юстиции заявил: "Судя по всем материалам дела, она находится в очевидном состоянии конфликта интересов. Если она может утверждать, что не была причастна к этому делу, пусть скажет это ясно и четко. То, что она этого не написала, однозначно свидетельствует о наличии у нее конфликта интересов".