Нетаниягу и канцлер ФРГ Мерц обсудили по телефону план Трампа по Газе
время публикации: 05 октября 2025 г., 19:12 | последнее обновление: 05 октября 2025 г., 19:12
Премьер-министр Биньямин Нетаниягу провел телефонный разговор с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.
Пресс-служба канцелярии израильского премьера сообщила, что лидеры двух государств обсудили план Трампа и пришли к выводу о необходимости продолжать давление на ХАМАС, чтобы добиться освобождения всех заложников.
Премьер-министр поблагодарил канцлера Мерца за поддержку Израиля и сказал: "Мы будем продолжать решительно действовать до достижения всех целей войны, включая возвращение всех похищенных и обеспечение безопасности Израиля".
