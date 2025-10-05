Нетаниягу и канцлер ФРГ Мерц обсудили по телефону план Трампа по Газе

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу провел телефонный разговор с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.

Пресс-служба канцелярии израильского премьера сообщила, что лидеры двух государств обсудили план Трампа и пришли к выводу о необходимости продолжать давление на ХАМАС, чтобы добиться освобождения всех заложников.

Премьер-министр поблагодарил канцлера Мерца за поддержку Израиля и сказал: "Мы будем продолжать решительно действовать до достижения всех целей войны, включая возвращение всех похищенных и обеспечение безопасности Израиля".