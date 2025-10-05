x
05 октября 2025
Мир

В Мюнхене прошла акция протеста против антисемитизма: "Защитимся от ненависти"

Акции протеста
Германия
Антисемитизм
время публикации: 05 октября 2025 г., 18:46 | последнее обновление: 05 октября 2025 г., 18:46
В Мюнхене прошла акция протеста против антисемитизма: "Защитимся от ненависти"
Фото: Кирилл Рудаков

Массовая акция протеста против антисемитизма прошла на площади Кёнигсплац в Мюнхене: несколько тысяч человек откликнулись на призыв мюнхенского экономиста Гая Каца и его сторонников.

На акции присутствуют также местные политики, включая премьер-министра Баварии Маркуса Зедера и других, сообщает Süddeutsche Zeitung. Выступая перед собравшимися, они подчеркнули недопустимость "доминирования антисемитизма" и подчеркнули, что еврейская жизнь – часть Германии.

Организаторы акции накануне ее проведения опубликовали петицию против антисемитизма: они требуют большей информированности о еврейской жизни, предлагаю усилить сотрудничество и программы обмена с Израилем, а также требуют защиты евреев Германии от антисемитизма. "Еврейская жизнь должна быть защищена, а антисемитские нападения "с ощутимыми последствиями" должны преследоваться по закону", – гласит петиция, которую подписали более 30 тысяч человек.

