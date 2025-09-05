Усама Хамдан: "Освобождения всех заложников никто не предлагал, это просто идея"

Один из лидеров ХАМАСа Усама Хамдан, комментируя сообщения о высказанной ХАМАСом готовности к достижению всеобъемлющего соглашения, включающего освобождение всех заложников, заявил, что подобного предложения не было.

"Слова Дональда Трампа о прекращении войны при условии освобождения всех удерживаемых не содержат конкретного предложения, они были всего лишь идеей", – утверждает он.

Хамдан подчеркнул, что фактор времени давит не только на палестинцев, но и на Израиль, против которого звучит все больше осуждения со стороны международного сообщества.

Данное заявление может в очередной раз свидетельствовать о расколе между представителями ХАМАСа за рубежом, к которым относится Усама Хамдан, и с оставшимися активистами ХАМАСа в секторе Газы, находящимися под сильным военным давлением Израиля, уже контролирующего часть города Газа.