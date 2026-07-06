Законопроект о выборах в Кнессет 26-го созыва утвержден к голосованию в первом чтении

Комиссия кнессета по законодательству утвердила к первому чтению законопроект "О выборах в кнессет 26-го созыва (специальные положения)".

Законопроект предусматривает введение специальных норм, которые должны обеспечить проведение выборов в Кнессет 26-го созыва с учетом сложившейся ситуации в сфере безопасности.

В частности, документ предусматривает возможность голосования для граждан, эвакуированных из мест постоянного проживания вследствие ситуации в области безопасности.