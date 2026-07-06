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Израиль

Законопроект о выборах в Кнессет 26-го созыва утвержден к голосованию в первом чтении

Законы
Кнессет
Выборы 2026
время публикации: 06 июля 2026 г., 19:10 | последнее обновление: 06 июля 2026 г., 19:24
Законопроект о выборах в Кнессет 26-го созыва утвержден к голосованию в первом чтении
Flash90

Комиссия кнессета по законодательству утвердила к первому чтению законопроект "О выборах в кнессет 26-го созыва (специальные положения)".

Законопроект предусматривает введение специальных норм, которые должны обеспечить проведение выборов в Кнессет 26-го созыва с учетом сложившейся ситуации в сфере безопасности.

В частности, документ предусматривает возможность голосования для граждан, эвакуированных из мест постоянного проживания вследствие ситуации в области безопасности.

Израиль
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