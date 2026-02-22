x
22 февраля 2026
Израиль

На стройке в Явне с высоты упал рабочий, он в тяжелом состоянии

время публикации: 22 февраля 2026 г., 14:18
Фото NEWSru.co.il

Рабочий в возрасте примерно 25 лет получил тяжелые травмы в результате падения с высоты на строительной площадке на улице Шдерот а-Синедрин в Явне.

Фельдшеры и парамедики МАДА оказали пострадавшему, получившему крайне тяжелые травмы конечностей, неотложную помощь на месте происшествия, после чего отвезли его в больницу "Каплан" в Реховоте в тяжелом состоянии.

Израиль
