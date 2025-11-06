x
06 ноября 2025
06 ноября 2025
Израиль

Юрсоветник минюста против юрсоветника правительства: "Ты в состоянии конфликта интересов"

Юрсоветник правительства
военная прокуратура
время публикации: 06 ноября 2025 г., 16:05 | последнее обновление: 06 ноября 2025 г., 16:09
Юрсоветник минюста против юрсоветника правительства: "Ты в состоянии конфликта интересов"
Oren Ben Hakoon/Flash90

Юридический советник министерства юстиции Яэль Котик обратилась в четверг, 6 ноября, к юридическому советнику правительства Гали Баарав-Миаре с письмом, в котором указала, что та находится в состоянии конфликта интересов в деле о бывшей главной военном прокуроре, а потому не может участвовать в расследовании.

В письме Котик указывает, что на данном "будет правильным и ответственным шагом на данном этапе создание дистанции от лиц, вовлеченных в расследуемые события".

При этом юрсоветник минюста подчеркнула, что речь идет о мере предосторожности, а не о занятии позиции касательно вовлеченности юридического советника правительства в процесс, и что цель данного шага - обеспечить независимость расследования.

Израиль
