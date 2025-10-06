Полиция просит продлить арест активистки "флотилии Сумуда", укусившей в тюрьме медработницу

Полиция Израиля подаст сегодня, 6 октября, ходатайство в суд о продлении на семь дней срока содержания под стражей участницы так называемой "флотилии Сумуда", которая накануне укусила сотрудницу в тюрьме "Кциот".

Эту активистку планировалось освободить из тюрьмы и выслать из Израиля 6 октября. Однако после инцидента с нападением в тюрьме правоохранительные органы считают целесообразным продлить арест.

По информации новостной службы "Кан", задержанная является гражданкой Испании.

Управление тюрем сообщало, что нападению подверглась сотрудница медицинской службы тюрьмы.