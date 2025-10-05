В тюрьме "Кциот" активистка "флотилии" укусила охранницу

ЧП в тюрьме "Кциот": пропалестинская активистка, участница "флотилии Сумуда" задержана и предстанет перед судом после того, как укусила охранницу.

По информации "Maaрив", нападение произошло на завершающем этапе подготовки активистки к депортации. Она должна была сесть в самолет утром 6 октября.

После инцидента с охранницей активистка была задержана и допрошена. В понедельник, 6 октября, она предстанет перед судом.

По информации новостной службы "Кан", задержанная является гражданкой Испании.