В тюрьме "Кциот" активистка "флотилии" укусила охранницу
время публикации: 05 октября 2025 г., 22:33 | последнее обновление: 05 октября 2025 г., 23:05
ЧП в тюрьме "Кциот": пропалестинская активистка, участница "флотилии Сумуда" задержана и предстанет перед судом после того, как укусила охранницу.
По информации "Maaрив", нападение произошло на завершающем этапе подготовки активистки к депортации. Она должна была сесть в самолет утром 6 октября.
После инцидента с охранницей активистка была задержана и допрошена. В понедельник, 6 октября, она предстанет перед судом.
По информации новостной службы "Кан", задержанная является гражданкой Испании.
