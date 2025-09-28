13-летний подросток перевернулся на квадроцикле, он в тяжелом состоянии

Очередная авария квадроцикла ("тракторона") на севере Израиля: в поселке Нахф перевернулся квадроцикл, за рулем которого находился 13-летний подросток.

В результате аварии подросток получил множественные тяжелые травмы. После оказания ему неотложной помощи, медики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" доставили его в травматологическое отделение медицинского центра "А-Галиль" в Нагарии в тяжелом состоянии.