Галь Дикман от лица семей заложников: захват Газы станет смертным приговором для наших близких

Гиль Дикман, двоюродный брат погибшей заложницы Кармель Гат, заявил на пресс-конференции семей заложников возле комплекса "Кирия" в Тель-Авиве: "Мы предупреждаем народ Израиля, правительство, кабинет министров и службы безопасности: если вы захватите Газу, то сознательно вызовете убийство заложников. Кровь заложников будет на ваших руках".

По его словам, "приказ о захвате города Газа является смертным приговором для заложников; мы обращаемся к системе безопасности, начальнику генштаба и переговорной группе: незаконный приказ убивает заложников".