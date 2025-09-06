x
06 сентября 2025
Израиль

Галь Дикман от лица семей заложников: захват Газы станет смертным приговором для наших близких

Заложники
время публикации: 06 сентября 2025 г., 18:43 | последнее обновление: 06 сентября 2025 г., 19:13
Галь Дикман от лица семей заложников: захват Газы станет смертным приговором для наших близких
Фото: Ноам Амир, Штаб семей похищенных

Гиль Дикман, двоюродный брат погибшей заложницы Кармель Гат, заявил на пресс-конференции семей заложников возле комплекса "Кирия" в Тель-Авиве: "Мы предупреждаем народ Израиля, правительство, кабинет министров и службы безопасности: если вы захватите Газу, то сознательно вызовете убийство заложников. Кровь заложников будет на ваших руках".

По его словам, "приказ о захвате города Газа является смертным приговором для заложников; мы обращаемся к системе безопасности, начальнику генштаба и переговорной группе: незаконный приказ убивает заложников".

Израиль
