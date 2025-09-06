Источники в ЦАХАЛе: министр обороны настаивает на продолжении "операции башен"

ЦАХАЛ намерен продолжать уничтожение высотных зданий в городе Газа, превращенных за многие годы в военные базы террористической организации ХАМАС – под прикрытием этажей с жилыми квартирами.

Речь идет о подготовке к наземному вторжению израильских сил, а оборудованные в жилых высотках пункты наблюдения, командные центры и позиции снайперов и РПГ могут угрожать израильским военнослужащим во время маневров в Газе.

Как сообщает в субботу, 6 сентября, Walla со ссылкой на источники в ЦАХАЛе, на продолжении уничтожения башен, которые используются ХАМАСом. Параллельно будут активизированы гуманитарные усилия.

По данным источников в ЦАХАЛе, в ближайшие дни будут уничтожены дополнительные высотные здания, превращенные в оплот террористов, и эта фаза операции пока далека от завершения. Параллельно с этим будет проводиться оценка ситуации по перемещению палестинского населения на юг.

В ближайшие дни также будет продолжена мобилизация тысяч резервистов, которые прибудут на тренировочные базы для подготовки к захвату города Газа. Речь идет о поэтапном процессе призыва резервистов и передислокации войск, который продлится еще полторы недели.