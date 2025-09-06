x
Израиль

На фоне угроз оружейного эмбарго Нетаниягу создает "Управление боеприпасов"

Вооружения
Биньямин Нетаниягу
Исраэль Кац
время публикации: 06 сентября 2025 г., 21:46 | последнее обновление: 06 сентября 2025 г., 21:51
На фоне угроз оружейного эмбарго Нетаниягу создает "Управление боеприпасов"
Chaim Goldberg/Flash90

В связи с многочисленными угрозами о введении оружейного эмбарго против Израиля глава правительства Биньямин Нетаниягу и министр обороны Исраэль Кац приняли решение создать так называемое "Управление боеприпасов" – новую организацию под руководством генерального директора министерства обороны Амира Барама.

Как сообщает в субботу, 6 сентября, 12 канал ИТВ, новая структура призвана централизовать управление запасами боеприпасов, выявить дефицит и помочь координировать взаимоотношения между ЦАХАЛом и оборонным комплексом.

Одна из целей создания этой структуры – снизить зависимость от США после некоторых инцидентов, произошедших в ходе войны. Напомним, в период операции в Рафиахе со стороны США были приостановлены поставки боеприпасов и даже звучали угрозы о возможном эмбарго, если гуманитарная помощь сектору Газы не будет увеличена.

Израиль
