07 января 2026
Израиль

Закон о сокращении полномочий юрсоветника правительства прошел предварительное чтение

время публикации: 07 января 2026 г., 15:30 | последнее обновление: 07 января 2026 г., 15:30
Автор законопроекта Авихай Буарон
Sraya Diamant/Flash90

На пленарном заседании Кнессета был утвержден в предварительном чтении законопроект Авихая Буарона, в соответствии с которым юридические советники министерств будут подчинены генеральному директору министерства, а не юридическому советнику правительства. 58 депутатов проголосовали за законопроект, 50 выступили против.

На дальнейшую обработку законопроект передан в комиссию Кнессета, которая решит, где будет проходить его обсуждение.

Автор законопроекта Авихай Буарон утверждает, что это не нападение на систему правового сопровождения правительства, а попытка спасти его. По его словам, в последние годы юридические советники вместо того, чтобы оказывать юридическое сопровождение для принимающих решения, начали определять политику.

В соответствии с законопроектом, заключение юридического советника министерства будет обязательным для всех сотрудников министерства, и он единственный будет уполномочен определять позицию ведомства в судебных разбирательствах. В пояснении к инициативе указано, что ее цель – укрепить статус и независимость юридических советников.

