БАГАЦ пригрозил министрам санкциями. Смотрич: "Шантаж с угрозами"

Высший суд справедливости (БАГАЦ) опубликовал письмо в ответ на решение правительства не признавать вердикт по поводу Управления Второго канала телерадиовещания.

В письме, подписанном главой Верховного суда Ицхаком Амитом, а также судьями Алексом Штайном и Рут Ронен говорится, что "неподчинение гражданином решениям суда есть грубое нарушение власти закона. Речь идет о вдвойне тяжком происшествии, когда мы говорим о неподчинении решению суда со стороны одного из звеньев власти".

"Страна, в которой властные структуры берут закон в свои руки – хотят выполняют судебные решения, направленные против них, не хотят – не выполняют, – это государство, в котором взращиваются семена раздора и анархии и процветает опасная культура силы власти", – говорится в письме.

Судьи также пригрозили политикам санкциями. "Невыполнение судебных решений может в определенных случаях привести к тому, что порядок, обеспечивающий иммунитет от исков, не будет функционировать", – заявили авторы письма.

В ответ министр финансов и глава партии "Ционут Датит" Бецалель Смотрич опубликовал крайне резкое заявление. "Судебная мафия перешла к шантажу с угрозами. Именно так звучат угрозы рэкетиров. Каков следующий этап? Конверт с пулей в министерство? Голова лошади в кровати?

Бутылки с бензином на крышах автомобилей народных избранников? Шантаж с угрозами – это уголовное преступление, которое требует полицейского расследования", – заявил Смотрич.

Напомним, что ранее на этой неделе правительство единогласно утвердило предложение министра юстиции Ярива Левина и министра связи Шломо Караи, согласно которому не будет иметь силы какое-либо решение, действие или назначение, сделанное Управлением Второго канала.

В соответствии с решением правительства, игнорирование решений Управления будет продолжаться до тех пор, пока состав данной структуры не будет соответствовать требованиям закона.