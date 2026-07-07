Подарок на день рождения инспектору: в больнице "Сафари" спасают раненую волчицу

Ветеринарная больница для диких животных при зоопарке "Сафари" в Рамат-Гане сообщила об успешной операции по спасению арабской волчицы по кличке Хамо. После завершения сложной операции животному предстоит длительная реабилитация, после которой его планируют вернуть в дикую природу.

На прошлой неделе инспектор Управления природы и парков Джамиль Атраш прибыл в поселок Ир-Овот после сообщения о волчице, которая не убегала от людей, что является нетипичным поведением для дикого животного. Вместе с ветеринаром Рони Кингом они поймали истощенную и раненую арабскую волчицу и доставили ее в ветеринарную больницу.

По словам Джамиля Атраша, животное удалось спасти благодаря фермеру Омеру Коби, который обнаружил волчицу, сообщил об этом инспекторам и дождался их приезда.

Волчицу назвали Хамо в честь инспектора Управления природы и парков Иерухама Хамо, день рождения которого совпал с днем ее обнаружения.

При обследовании выяснилось, что волчица сильно истощена, обезвожена и получила множественные травмы. Рентген показал переломы лучевой и локтевой костей правой передней лапы, а также раны на других конечностях, включая глубокий разрыв кожи в области колена задней лапы.

После стабилизации состояния животного ветеринар-ортопед доктор Матан Ор провел сложную операцию. Переломы были зафиксированы с помощью ортопедической пластины, винтов и специальных штифтов. В операции также участвовали доктор Рути Швиро, директор больницы профессор Дуду Ашхар и специалисты ветеринарной клиники в Бейт-Дагане.

По словам доктора Рути Швиро, операция прошла успешно, волчица хорошо перенесла наркоз и теперь останется под наблюдением специалистов на длительный период. До полного сращения переломов ей предстоит носить гипсовую повязку и проходить курс реабилитации.

В Управлении природы и парков напоминают, что арабский волк является охраняемым видом и крупнейшим хищником Израиля. Особенно многочисленна его популяция в Араве. Специалисты отмечают, что доступность пищевых отходов человека меняет пищевое поведение волков и способствует росту их численности, а сокращение природных территорий усиливает конфликты между людьми и дикими животными.

Ведомство призывает при обнаружении раненого дикого животного не приближаться к нему и сообщать об этом в диспетчерский центр Управления природы и парков по телефону *3639.