Стрельба в поселке Джудейда-Макр, один убитый и один раненый

В поселке Джудейда-Макр в результате стрельбы ранены двое мужчин (примерно 30 лет). Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщили, что состояние раненых тяжелое. Они доставлены в больницу в Нагарии.

Позднее из больницы сообщили, что одного из раненых спасти не удалось, была констатирована его смерть.

На месте находятся полицейские и криминалисты. Ведется розыск причастных.

По данным предварительного расследования, инцидент произошел на криминальной почве.