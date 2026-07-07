x
07 июля 2026
|
последняя новость: 22:30
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
07 июля 2026
|
07 июля 2026
|
последняя новость: 22:30
07 июля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Стрельба в поселке Джудейда-Макр, один убитый и один раненый

Криминал в арабском секторе
время публикации: 07 июля 2026 г., 21:59 | последнее обновление: 07 июля 2026 г., 22:16
Стрельба в поселке Джудейда-Макр, тяжело ранены двое мужчин
Пресс-служба полиции Израиля

В поселке Джудейда-Макр в результате стрельбы ранены двое мужчин (примерно 30 лет). Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщили, что состояние раненых тяжелое. Они доставлены в больницу в Нагарии.

Позднее из больницы сообщили, что одного из раненых спасти не удалось, была констатирована его смерть.

На месте находятся полицейские и криминалисты. Ведется розыск причастных.

По данным предварительного расследования, инцидент произошел на криминальной почве.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 07 июля 2026

Насилие в арабском секторе: в результате стрельбы в Тамре убит мужчина, еще один ранен
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 07 июля 2026

35 нелегалов задержаны в Лоде, арестована курировавшая их арабка из Иерусалима
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 06 июля 2026

В Тель-Шеве в перестрелке с полицейскими тяжело ранен мужчина