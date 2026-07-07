Стрельба в поселке Джудейда-Макр, один убитый и один раненый
время публикации: 07 июля 2026 г., 21:59 | последнее обновление: 07 июля 2026 г., 22:16
В поселке Джудейда-Макр в результате стрельбы ранены двое мужчин (примерно 30 лет). Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщили, что состояние раненых тяжелое. Они доставлены в больницу в Нагарии.
Позднее из больницы сообщили, что одного из раненых спасти не удалось, была констатирована его смерть.
На месте находятся полицейские и криминалисты. Ведется розыск причастных.
По данным предварительного расследования, инцидент произошел на криминальной почве.
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 07 июля 2026
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 07 июля 2026