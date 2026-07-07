35 нелегалов задержаны в Лоде, арестована курировавшая их арабка из Иерусалима
Погоня за автомобилем в Лоде привела к обнаружению конспиративной квартиры, в которой находились 35 нелегально пребывающих в Израиле палестинцев. Еще 12 нелегалов были обнаружены в ходе другой операции в микроавтобусе.
Накануне вечером бойцы МАГАВ и полицейские участка Лода заметили подозрительный автомобиль и подали водительнице знак остановиться. Женщина не подчинилась, прибавила скорость и попыталась скрыться, создавая опасность для окружающих.
Погоня завершилась возле жилого комплекса в Лоде. Из машины вышли трое подозреваемых, которые побежали к квартире. Полицейские провели обыск и обнаружили в ней 35 жителей Иудеи и Самарии, незаконно находившихся на территории Израиля.
Водительница автомобиля, 42-летняя жительница Восточного Иерусалима, задержана и доставлена на допрос в полицию Лода.
Утром в ходе другой совместной операции МАГАВ и полиции был остановлен подозрительный микроавтобус. В нем находились 12 жителей Иудеи и Самарии, также незаконно находившихся в Израиле. Водитель микроавтобуса задержан по подозрению в их перевозке.
Все задержанные переданы для дальнейшего расследования.