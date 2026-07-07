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Израиль

35 нелегалов задержаны в Лоде, арестована курировавшая их арабка из Иерусалима

Криминал в арабском секторе
Полиция
Нелегалы
время публикации: 07 июля 2026 г., 10:36 | последнее обновление: 07 июля 2026 г., 10:47
35 нелегалов задержаны в Лоде, арестована курировавшая их арабка из Иерусалима
Пресс-служба полиции Израиля

Погоня за автомобилем в Лоде привела к обнаружению конспиративной квартиры, в которой находились 35 нелегально пребывающих в Израиле палестинцев. Еще 12 нелегалов были обнаружены в ходе другой операции в микроавтобусе.

Накануне вечером бойцы МАГАВ и полицейские участка Лода заметили подозрительный автомобиль и подали водительнице знак остановиться. Женщина не подчинилась, прибавила скорость и попыталась скрыться, создавая опасность для окружающих.

Погоня завершилась возле жилого комплекса в Лоде. Из машины вышли трое подозреваемых, которые побежали к квартире. Полицейские провели обыск и обнаружили в ней 35 жителей Иудеи и Самарии, незаконно находившихся на территории Израиля.

Водительница автомобиля, 42-летняя жительница Восточного Иерусалима, задержана и доставлена на допрос в полицию Лода.

Утром в ходе другой совместной операции МАГАВ и полиции был остановлен подозрительный микроавтобус. В нем находились 12 жителей Иудеи и Самарии, также незаконно находившихся в Израиле. Водитель микроавтобуса задержан по подозрению в их перевозке.

Все задержанные переданы для дальнейшего расследования.

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