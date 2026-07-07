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Израиль

14-летняя девочка угнала мамину машину и катала друзей по ночному городу

Полиция
Дети
время публикации: 07 июля 2026 г., 11:30 | последнее обновление: 07 июля 2026 г., 11:30
14-летняя девочка угнала мамину машину и катала друзей по ночному городу
Пресс-служба полиции Израиля

14-летняя девочка, не имеющая водительских прав, катала еще шестерых несовершеннолетних по городу Ор-Иегуда и была задержана полицией. По завершении расследования против девочки будет подано обвинительное заключение, прокуратура также обратится в суд с просьбой продлить ее задержание до завершения судебных разбирательств.

Расследование было начато после появления в социальных сетях видео, на котором запечатлены развлечения группы подростков: 14-летняя девочка находилась за рулем. Следствием была установлена личность несовершеннолетней водительницы, и она была задержана для допроса в полицейском участке.

По данным расследования, в ночь на пятое июня девочка без разрешения взяла ключи от машины своей матери и отправилась с подругой кататься по ночному городу. Во время поездки она заехала еще за пятью своими друзьями, которые также уселись в машину. Всего в автомобиле находились семь человек, хотя она предназначена не более чем для пяти пассажиров.

По завершении расследования обвинительный отдел полиции Тель-Авивского округа подал против девочки обвинение в вождении без водительских прав, незаконном использовании транспортного средства, вождении без страховки, неосторожном вождении и перевозке превышенного количества пассажиров.

Израиль
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