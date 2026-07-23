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Наука и Хайтек

Жизнь в окружении зелени и газонов снижает хронический стресс во время беременности

Израильские ученые
Исследования
Дети
время публикации: 23 июля 2026 г., 16:00 | последнее обновление: 23 июля 2026 г., 16:00
Жизнь в окружении зелени и газонов снижает хронический стресс во время беременности
Фото: А.Завин / NEWSru.co.il

Ученые из Университета Бар-Илан показали, что жизнь в окружении растительности снижает уровень хронического стресса у женщин во время беременности.

Исследователи проанализировали образцы волос 385 беременных женщин, проходивших обследование в Израиле. Анализ волос позволяет оценить накопление гормонов кортизола и кортизона за несколько месяцев, в отличие от анализов крови или слюны, отражающих только текущие колебания. Оказалось, что у участниц, живущих в более зеленых районах во второй триместр беременности, уровень этих главных гормонов стресса был существенно ниже. Работа опубликована в журнале Environmental Epidemiology.

Оценку озеленения проводили двумя методами: с помощью спутниковых снимков и с использованием сервиса Google Street View, который позволил взглянуть на окружение глазами пешехода и проанализировать виды растительности. Оба подхода подтвердили прямую связь между доступностью зелени и снижением биологических показателей стресса. Причем наибольшее положительное влияние оказывает наличие газонов рядом с домом.

Длительное повышение уровня кортизола и кортизона способно негативно повлиять на здоровье матери и развитие плода. В условиях урбанизации, изменения климата и социальных потрясений беременные женщины особенно уязвимыми, поэтому доступ к природным зонам приобретает важнейшее значение.

"Наши результаты подтверждают необходимость усилий по сохранению и расширению зеленых зон в жилых районах. По мере роста городов интеграция деревьев, травы и другой растительности в городскую среду может стать простой и доступной стратегией улучшения общественного здоровья", – отметила руководитель исследования, профессор Керен Агай-Шай.

Наука и Хайтек
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