14-й телеканал: Дания отказывается принимать больных из Газы, считая их "угрозой безопасности"

14-й канал израильского телевидения сообщил, что правительство Дании отказывается принимать беженцев из сектора Газы, даже если это касается детей, нуждающихся в неотложной медицинской помощи.

Отметим, что о позиции правительства Дании израильский телеканал сообщил в воскресенье, 24 августа, а 22 августа об этом написало издание Le Monde.

Французское издание отмечало, что уже 11 европейских стран приняли жителей Газы, нуждающихся в медицинской помощи. Но правительство Метте Фредериксен продолжает придерживаться своей политики полного запрета на въезд беженцев из Газы.

14-й телеканал передает, что три министерства Дании – внутренних дел, иностранных дел и обороны – выступают единым фронтом, заявляя, что беженцы из Газы представляют угрозу для безопасности страны. Кроме того, правительство опасается, что въезд небольшого числа беженцев приведет в будущем к заметному потоку иммиграции в рамках процесса воссоединения семей.

Отстаивая свою позицию, правительство Дании напоминает об исследовании, проведенном в конце 90-х годов, согласно которому из 321 палестинца, въехавшего в страну, более 60% были привлечены к уголовной или административной ответственности, и около 70% нарушителей отбывали тюремные сроки.