Ближний Восток

Турция просит ООН предотвратить установление контроля Израиля над Газой

Турция
время публикации: 08 августа 2025 г., 12:19 | последнее обновление: 08 августа 2025 г., 12:30
Турция просит ООН предотвратить установление контроля Израиля над Газой
AP Photo/Emrah Gurel

Министерство иностранных дел Турции в самых резких выражениях осудило одобренный израильским правительством план по установлению контроля над городом Газа.

Турция призвала международное сообщество и Совет безопасности ООН принять усилия для предотвращения реализации этого плана. По словам представителей турецкого МИДа, Израиль "должен немедленно прекратить военные планы, согласиться на прекращение огня в Газе и начать переговоры о реализации решения о двух государствах".

По заявлению Турции, "каждый шаг правительства Израиля к принудительному перемещению палестинцев с их собственной земли наносит тяжелый удар по глобальной безопасности".

Ближний Восток
