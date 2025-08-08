Турция просит ООН предотвратить установление контроля Израиля над Газой
время публикации: 08 августа 2025 г., 12:19 | последнее обновление: 08 августа 2025 г., 12:30
Министерство иностранных дел Турции в самых резких выражениях осудило одобренный израильским правительством план по установлению контроля над городом Газа.
Турция призвала международное сообщество и Совет безопасности ООН принять усилия для предотвращения реализации этого плана. По словам представителей турецкого МИДа, Израиль "должен немедленно прекратить военные планы, согласиться на прекращение огня в Газе и начать переговоры о реализации решения о двух государствах".
По заявлению Турции, "каждый шаг правительства Израиля к принудительному перемещению палестинцев с их собственной земли наносит тяжелый удар по глобальной безопасности".
