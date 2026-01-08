Египетский военный корабль вошел в морскую зону Израиля и был отогнан выстрелами

Египетский военный корабль вошел в морское пространство в районе Газы, где запрещено судоходство – и боевые корабли ВМС Израиля открыли по нему огонь. После этого египетский корабль развернулся и вернулся в территориальные воды Египта.

Как сообщает новостная служба 13 канала ИТВ, инцидент произошел в среду вечером в море возле израильских берегов. Египетский корабль, выполняющий задачи текущего обеспечения безопасности, вошел в акваторию Газы, объявленную закрытой военной зоной.

Когда корабль был идентифицирован, из базы ВМС в Ашдоде были направлены израильские военные катера, призвавшие экипаж египетского судна вернуться в Египет. Поскольку нарушитель продолжил движение в направлении Газы, корабли ВМС произвели предупредительные выстрелы в его сторону, и только тогда египетский корабль развернулся и взял курс в сторону Египта.

Представитель ЦАХАЛа подтвердил факт инцидента. "Египетское судно на короткое время вошло в морскую зону Израиля, – сказано в заявлении пресс-службы ЦАХАЛа. – Силы ЦАХАЛа действовали в соответствии с инструкциями и призвали судно остановиться, а после того как оно не ответило, были применены меры по его удалению. Судно изменило курс и направилось в сторону Египта. ЦАХАЛ подчеркивает, что Египет является ключевым партнером по мирному соглашению, и сотрудничество в сфере безопасности между странами продолжается в обычном порядке".

Представители египетской армии выразили сожаление по поводу инцидента и взяли на себя ответственность за него.