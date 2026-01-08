x
08 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
08 января 2026
Израиль

На юге Ливана ликвидирован оператор беспилотников "Хизбаллы"

Пресс-служба ЦАХАЛа
Хизбалла
время публикации: 08 января 2026 г., 20:36 | последнее обновление: 08 января 2026 г., 20:36

Ранее в четверг ЦАХАЛ нанес удар по цели в районе Зейта на юге Ливана, ликвидировав террориста по имени Алаа Хурани – оператора беспилотников террористической организации "Хизбалла".

Во время войны террорист занимался восстановлением инфраструктуры группировки на юге Ливана, а также пытался собирать разведывательную информацию о силах ЦАХАЛа, действовавших в этом районе.

После принятия соглашения он продолжал террористическую деятельность, что грубо нарушает условие соглашения между Израилем и Ливаном. ЦАХАЛ продолжит действовать с целью устранения любой угрозы и защиты Государства Израиль.

