На юге Ливана ликвидирован оператор беспилотников "Хизбаллы"
время публикации: 08 января 2026 г., 20:36 | последнее обновление: 08 января 2026 г., 20:36
Ранее в четверг ЦАХАЛ нанес удар по цели в районе Зейта на юге Ливана, ликвидировав террориста по имени Алаа Хурани – оператора беспилотников террористической организации "Хизбалла".
Во время войны террорист занимался восстановлением инфраструктуры группировки на юге Ливана, а также пытался собирать разведывательную информацию о силах ЦАХАЛа, действовавших в этом районе.
После принятия соглашения он продолжал террористическую деятельность, что грубо нарушает условие соглашения между Израилем и Ливаном. ЦАХАЛ продолжит действовать с целью устранения любой угрозы и защиты Государства Израиль.