На юге Ливана ликвидирован оператор беспилотников "Хизбаллы"

Ранее в четверг ЦАХАЛ нанес удар по цели в районе Зейта на юге Ливана, ликвидировав террориста по имени Алаа Хурани – оператора беспилотников террористической организации "Хизбалла".

Во время войны террорист занимался восстановлением инфраструктуры группировки на юге Ливана, а также пытался собирать разведывательную информацию о силах ЦАХАЛа, действовавших в этом районе.

После принятия соглашения он продолжал террористическую деятельность, что грубо нарушает условие соглашения между Израилем и Ливаном. ЦАХАЛ продолжит действовать с целью устранения любой угрозы и защиты Государства Израиль.