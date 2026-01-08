x
Внимание, розыск: пропал 15-летний Владимир Ровенский из Маалота

время публикации: 08 января 2026 г., 20:22 | последнее обновление: 08 января 2026 г., 20:29
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение пропавшего. Пропал 15-летний Владимир Ровенский из Маалота, в последний раз его видели на улице А-Галиль в Маалоте около 08:30 8 января.

Приметы пропавшего: стройный, шатен, карие глаза, рост 165 см, был одет в майку черного цвета с длинным рукавом и в черные шорты.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Владимира, просят позвонить в полицию по телефону 100 или связаться с полицией Маалота по телефону 04-9578444.

