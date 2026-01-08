x
На севере Израиля арестован подросток, присягнувший ИГ и готовивший теракт

время публикации: 08 января 2026 г., 11:07 | последнее обновление: 08 января 2026 г., 11:07
Общая служба безопасности (ШАБАК) и полиция Северного округа сообщили о задержании 15-летнего жителя севера Израиля, которого подозревают в связях с террористическими структурами и подготовке теракта.

По данным следствия, подросток принес присягу верности террористической организации "Исламское государство". Во время обыска у него были обнаружены детальные инструкции по изготовлению "пояса смертника", а также установлено, что, поддерживая контакт с лицами, связанными с ИГ за рубежом, он предпринял практические шаги для подготовки к нападению.

Помимо прочего, подросток выражал поддержку террористам, действовавшим против Израиля, и призывал к уничтожению еврейского государства, а также выступал с экстремистскими заявлениями в отношении представителей разных религий, включая христиан и мусульман, не разделяющих его взгляды.

Сегодня, 8 января, прокуратура Хайфского округа предъявит задержанному обвинительное заключение.

