Суд приговорил к 12 годам тюрьмы отчима, обвиненного в сексуальном насилии в отношении падчерицы

Иерусалимский окружной суд приговорил мужчину, признанного виновным в сексуальных действиях в отношении 15-летней падчерицы, к 12 годам лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора и выплатой денежной компенсации.

Согласно вердикту суда, следствием было установлено, что после женитьбы на матери потерпевшей подсудимый начал совершать в отношении нее сексуальные действия – это происходило примерно в течение года, когда девочке было около 15 лет. Действия совершались неоднократно, как в доме, так и за его пределами.

Суд признал подсудимого виновным по 11 эпизодам сексуального насилия над несовершеннолетней, многочисленным эпизодам непристойных действий в отношении несовершеннолетней. При этом подсудимый был оправдан по обвинениям, предъявленным ему в отношении другой падчерицы.