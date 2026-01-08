x
08 января 2026
08 января 2026
В Иерусалиме вынесен приговор по делу о публичном истязании ребенка

время публикации: 08 января 2026 г., 15:28
Окружной суд Иерусалима приговорил Элазара Ромплера к двум годам лишения свободы и дополнительному условному сроку, а также обязал его выплатить штраф (10 тысяч шекелей) и компенсацию потерпевшему (12 тысяч шекелей) по делу о жестоком насилии в отношении ребенка в рамках закрытой общины "Лев Тахор".

Согласно обвинительному приговору, осужденный был участником эпизода, в ходе которого 10-летнего мальчика раздели, положили на стол и били по спине и ягодицам на глазах у других детей.

Ромплер признан виновным в нападении, повлекшем реальный вред здоровью при отягчающих обстоятельствах.

Кроме того, суд признал его виновным в нарушении судебного постановления: после начала разбирательства Ромплер покинул Израиль вопреки запрету на выезд и скрывался от правосудия. Впоследствии он был задержан за границей и экстрадирован в Израиль – процесс выдачи вел международный отдел госпрокуратуры.

